В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты

Тверской районный суд Москвы приговорил представлявшуюся врачом гинекологом Наталью Столбовскую к 4,5 годам колонии общего режима за незаконные аборты и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, директор клиники Джамалутдин Айдемиров, где работала Столбовская, получил 3,5 года колонии за эпизоды, связанные с оказанием некачественных услуг. Лжегинеколог - 4,5 года колонии.

Как сказали в суде, Столбовская представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, которым, однако, не являлась, осуществляла консультирование клиенток, оказывала медицинскую помощь по медикаментозному прерыванию беременности, осматривая их и назначая прием лекарственных препаратов, применяемых для прерывания беременности на ранних сроках.

Клиника, расположенная на 3 Тверской-Ямской улице, обладала лицензией, но из-за отсутствия в штате квалифицированных работников не могло оказывать качественные услуги.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 3 женщины, одна из них была несовершеннолетней. "Кроме того, одной из потерпевших Столбовская в нарушение требований законодательства, при сроке беременности в 23 недели назначила самостоятельное применение лекарственного препарата для прерывания беременности", - отметили в суде.

Осужденные были взяты под стражу в зале суда.