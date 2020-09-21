В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты

Новости

В Центральном НИИ туберкулеза в Москве произошел пожар 22:36
МВД Беларуси опровергло утечку конфиденциальных данных сотрудников 22:15
Землетрясение произошло рядом с Иркутском 21:34
Гондурас откроет свое посольство в Иерусалиме 21:27
В Москве возбудили дело после травмирования ребенка игрушечной гранатой 21:10
Брянский вице-губернатор уволился после пьяного ДТП сына 21:07
Ученые научились печатать персонализированные нейропротезы 20:41
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой 20:08
Нефть подешевела на фоне опасений второй волны COVID-19 20:01
Рэпер Эллей отказался комментировать ДТП на Остоженке 20:01
Россия выделила 10 млн долларов на помощь африканским странам 20:00
Умер актер из "Имени розы" и "Лунного гонщика" Майкл Лонсдейл 19:57
Эрдоган вновь призвал реформировать Совет Безопасности ООН 19:57
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех 19:43
Эксперт: Увеличение налогов необходимо для выполнения социальных обязательств 19:40
Airbus показал концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов 19:21
"Ворлдскиллс Россия" запускает "Цифровое резюме" для выпускников колледжей 19:15
Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН 19:02
Беларусь готова наращивать поставки агропрома в Приморский край 18:56
В Ленобласти создателям фильмов вернут часть денег за съемки 18:53
Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Чукотку за затонувшими судами 18:51
Сенатором от Ростовской области стал полпред правительства РФ в Совфеде Яцкин 18:28
В Курганской области вакцину от коронавируса первыми получат медики 18:24
Три человека получили тяжелые травмы в ДТП на Остоженке 18:23
Назван виновник крупного ДТП на Остоженке 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как погода влияет на распространение пожаров
Как погода влияет на распространение пожаров
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
21.09.2020 15:45
Рубрика: Происшествия

В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты

Текст: Ирина Огилько
Тверской районный суд Москвы приговорил представлявшуюся врачом гинекологом Наталью Столбовскую к 4,5 годам колонии общего режима за незаконные аборты и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, директор клиники Джамалутдин Айдемиров, где работала Столбовская, получил 3,5 года колонии за эпизоды, связанные с оказанием некачественных услуг. Лжегинеколог - 4,5 года колонии.

В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты

Как сказали в суде, Столбовская представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, которым, однако, не являлась, осуществляла консультирование клиенток, оказывала медицинскую помощь по медикаментозному прерыванию беременности, осматривая их и назначая прием лекарственных препаратов, применяемых для прерывания беременности на ранних сроках.

Клиника, расположенная на 3 Тверской-Ямской улице, обладала лицензией, но из-за отсутствия в штате квалифицированных работников не могло оказывать качественные услуги.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 3 женщины, одна из них была несовершеннолетней. "Кроме того, одной из потерпевших Столбовская в нарушение требований законодательства, при сроке беременности в 23 недели назначила самостоятельное применение лекарственного препарата для прерывания беременности", - отметили в суде.

Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против "Северного потока-2"
Землетрясение произошло рядом с Иркутском
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Суды обязали пересчитывать стоимость украденного в квартирах
Как проверка водителей на алкоголь может привести к ложным обвинениям