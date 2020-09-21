В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми

Достаточно жесткий приговор получила сегодня 49-летняя москвичка, работавшая ранее няней в столице. Хорошевский районный суд г. Москвы назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, представлявшей сторону обвинения в судебном процессе, женщина осуждена за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Установлено, что в период с декабря 2018 года по март 2019 года дама оказывала одной семье услуги по воспитанию и развитию двух малолетних близнецов 2018 года рождения. В рамках заключенного гражданско-правового договора о работе няней она, отмечают в надзорном ведомстве, взяла на себя обязательства, в том числе "нести ответственность за жизнь и здоровье детей, не применять жестокие и грубые формы обращения, физические формы наказания: не бить детей, не кричать на них, не оставлять без присмотра и на попечение третьих лиц".

"При этом в течение указанного времени на почве внезапно возникшей личной неприязни женщина неоднократно, последовательно и систематически наносила малышам побои и совершала иные насильственные действия. Преступные действия няни причинили малолетним физические и психические страдания", - отметили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что указанные факты были установлены при помощи камеры видеонаблюдения, установленной родителями близнецов. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Кроме отбывания в колонии, суд лишил осужденную права заниматься деятельностью по воспитанию детей в течение 2 лет 6 месяцев. В полном объеме судьей был удовлетворен и гражданский иск в размере 200 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.

"Подсудимая была взята под стражу в зале суда", - заключили в прокуратуре.