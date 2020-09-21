Как сообщила в понедельник официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк, в полицию обратился представитель одной из каршеринговых компаний.
Он рассказал, что сразу в нескольких автомобилях пропали детали, содержащие драгметаллы. "Оперативники установили, что злоумышленники используют один из боксов многоуровневой парковки в столичном районе Зябликово. Именно туда завозили арендованные машины, с которых похищались детали", - рассказала Ирина Волк.
Преступников задержали с поличным на той самой парковке - когда они извлекали катализатор с очередной арендованной иномарка.
По предварительным данным, в течение 3 месяцев сообщникам удалось похитить свыше 40 катализаторов. Ущерб каршеринговой компании составил более 8 миллионов рублей.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.