В Москве возбудили дело после травмирования ребенка игрушечной гранатой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего во время игры с макетом гранаты. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.

Как рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, 20 сентября в одну из городских детских больниц поступил ребенок 2009 года рождения с множественными ссадинами в области лица, туловища и верхних конечностей. Как установило следствие, отец ребенка, находясь в одном из магазинов, купил макет-игрушку гранаты и в этот же день подарил сыну. Во время игры с макетом ребенок дернул чеку, произошел хлопок. Ребенок получил повреждения кожных покровов.

Следственными органами ГУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.