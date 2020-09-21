В Воронеже МЧС объявило штормовое предупреждение из-за заморозков

Спасатели известили жителей Воронежской области об ожидаемых заморозках. Соответствующее штормовое предупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Согласно полученной от Росгидромета информации, ночью и утром 22 сентября в регионе местами ожидается до двух градусов мороза. Спасатели рекомендуют обращать пристальное внимание на прогнозы метеорологов и учитывать их при планировании своего дня.

Это не первое предупреждение воронежцам о заморозках. Те, что рассылались неделю назад, не сбылись, но в ночь на 21 сентября на автомобильных стеклах и крышах домов появился первый за эту осень иней. При этом днем сохраняется солнечная и теплая для конца сентября погода, температура воздуха поднялась до +18 градусов.