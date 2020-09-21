В Магадане ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели в Магадане из-за природных пожаров. В городском округе сложилась непростая обстановка, сообщает пресс-служба мэрии.

Сначала неосторожное обращение с пиротехникой спровоцировало возгорание травы в поселке Уптар. Огонь создал угрозу для расположенной рядом канализационно-насосной станции и жилья. К счастью, пламя удалось потушить.

В субботу зафиксировали три новых возгорания в районе Уптара, рядом с ручьем Михалыч, неподалеку от Трех братьев (бухта Батарейная), Стекольного, на Нюклинской косе, а также несколько мелких очагов. Огонь быстро подобрался к поселку Сокол. Появились опасения, что задымление помещает работе расположенного рядом аэропорта, к счастью, этого удалось избежать.

- Вводится запрет на разжигание костров в лесах, нельзя заниматься палом травы в сельскохозяйственных нуждах, или вести иные работы, связанные с огнем в лесной полосе, - приводит пресс-служба слова главы Магадана Юрия Гришана.