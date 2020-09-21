Главная опасность природных ЧС на сегодняшний день для страны - паводок на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что подъем уровня на нижнем Амуре замедлился, вода продолжает прибывать, хоть и с меньшей скоростью.

Об этом на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России доложил начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко. По оценкам специалистов его института, гребень амурского паводка ожидался как раз в понедельник с дополнительным подъемом уровня воды на 30-40 сантиметров.

По словам генерала, анализ разливов Амура в Хабаровском крае и Еврейской АО указывает на вероятность сохранения затопления пойм, в том числе в черте населенных пунктов, вплоть до установления отрицательных температур воздуха.

- В связи с ожидаемыми через 2-2,5 недели заморозками и замерзаниями участков подтопленных автодорог и мостов целесообразно провести оперативное обследование данных объектов, определить их готовность, предусмотреть резервы материальных средств для их текущего ремонта в случае повреждений, - сообщил в своем прогнозе Сергей Диденко.

По прогнозам, заморозки ожидают в Хабаровском крае через 2-2,5 недели, а вода все прибывает

Пока уровень реки у Хабаровска зафиксирован на отметке 628 сантиметров. При этом уровень в 600 сантиметров считается опасным явлением, а при достижении водой отметки в 650 сантиметров впору говорить о природном бедствии. Особенно сильно паводок в Хабаровске скажется на тех местах, где полностью затопило нижнюю прогулочную зону набережной.