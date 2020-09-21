Об этом на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России доложил начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко. По оценкам специалистов его института, гребень амурского паводка ожидался как раз в понедельник с дополнительным подъемом уровня воды на 30-40 сантиметров.
По словам генерала, анализ разливов Амура в Хабаровском крае и Еврейской АО указывает на вероятность сохранения затопления пойм, в том числе в черте населенных пунктов, вплоть до установления отрицательных температур воздуха.
- В связи с ожидаемыми через 2-2,5 недели заморозками и замерзаниями участков подтопленных автодорог и мостов целесообразно провести оперативное обследование данных объектов, определить их готовность, предусмотреть резервы материальных средств для их текущего ремонта в случае повреждений, - сообщил в своем прогнозе Сергей Диденко.
Пока уровень реки у Хабаровска зафиксирован на отметке 628 сантиметров. При этом уровень в 600 сантиметров считается опасным явлением, а при достижении водой отметки в 650 сантиметров впору говорить о природном бедствии. Особенно сильно паводок в Хабаровске скажется на тех местах, где полностью затопило нижнюю прогулочную зону набережной.
В Хабаровском крае подсчитали предварительные убытки от паводка
В Хабаровском крае подсчитали предварительные убытки от паводка. Только в Хабаровском районе ущерб превысил 34 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом районе в зоне паводка находятся уже 16 сел. В Корсаково водой подтопило 30 жилых домов, в остальных поселениях затоплены приусадебные участки, автодороги. У села Галкино вода подошла к животноводческому комплексу "Колос". В санатории "Уссури" для жителей организовали пункт временного размещения.
В селах Дубовый Мыс и Славянка Нанайского района подтоплено 29 дачных участков. Между селами Найхин и Даерга нарушено сообщение. В Комсомольске-на-Амуре начали отсыпку низких мест в прибрежной черте города, а на пересечении улиц монтируют трубопроводы для откачки воды.
Утром 21 сентября уровень воды в Амуре около Хабаровска составлял 628 сантиметров, при опасном явлении - шесть метров. Частично подтоплены 34 населенных пункта в шести районах, вода зашла в 2300 приусадебных и дачных участков.
Напомним, что в 10 районах Хабаровского края объявлен режим ЧС.