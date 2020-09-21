На заместителя начальника нижегородского ГУФСИН завели дело

Заместитель начальника регионального ГУФСИН подозревается в превышении должностных полномочий: заведено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщило СК по Нижегородской области.

По версии следствия, подозреваемый летом прошлого года потребовал от руководителей подведомственных учреждений уголовно-исполнительной системы передать ему деньги для возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в результате пролива в служебной квартире. С июля по декабрь 2019 года он получил от сотрудников 350 тысяч рублей и отдал их на компенсацию последствий коммунальной аварии.

Противоправную деятельность подозреваемого выявили следователи СК вместе с оперативниками УФСБ по региону. Сейчас проводятся обыски и допрос, расследование уголовного дела продолжается.