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21.09.2020 20:55
Рубрика: Культура

Они на сцене не зря

Слепым актерам дали грант президента
Текст: Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
Проект ижевского театра незрячих "Мечтатели" победил в конкурсе Фонда президентских грантов, выиграв 2,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на зарплату преподавателей по актерскому мастерству, вокалу, хореографии, инклюзивному танцу, создание сборника фольклорных песен и постановку нового спектакля на основе легенд удмуртского народа.

Необычный театр появился в Ижевске в начале 2018 года. Тогда создатель и руководитель "Мечтателей" Анастасия Семенова-Романенко познакомилась с активистами местного отделения Всероссийского общества слепых (ВОС). Они рассказали ей, что хотели бы заниматься творчеством, да нет специалиста, ответственного за культмассовую работу. И Анастасия решила организовать для них что-то вроде театрального кружка.

Фото: Виктор Васильев/пресс-служба МДТ
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Поначалу их было всего 12 человек, но уже тогда на занятиях Анастасия заметила одну интересную деталь, отличающую незрячих актеров от других ее подопечных. "Для них, - рассказывает Анастасия, - театр становится смыслом жизни. Им настолько интересно, они так мотивированы! Меня это очень подкупило…"

Буквально через пару месяцев пришло приглашение стать участниками II Международных Парадельфийских игр. "И мы начали работать над спектаклем, - продолжает руководитель "Мечтателей". - Сделали, сняли на видео, отправили. Это было удивительно: у людей проблемы со здоровьем, возраст уже почтенный - и такая жажда жизни. Такое желание сделать даже невозможное! Мы выиграли тогда театральную номинацию Парадельфийских игр с моей авторской постановкой "Новая жизнь". Это спектакль-пантомима, герои которого ищут выход из замкнутого пространства, из старой жизни в новую. Незрячие актеры играют зрячих - и это им удается. У них нет зрения, но они умеют заглядывать в душу".

С тех пор "Мечтатели" не раз выиграли конкурсы. Каждый раз - с новым авторским спектаклем "о наболевшем". Актеры, разумеется, непрофессиональные. Но на сцене все у них выходит естественно, гармонично и не наигранно.

"Мечтатели" готовы делиться своим искусством и рассказывать, как жить, когда приходит беда

"Самая важная наша победа - на Всероссийском театральном фестивале любительских театров. Это не конкурс для инвалидов, а мы взяли Гран-при, поразили судей, собрали много лестных отзывов", - вспоминает Анастасия.

В коллективе сейчас почти 50 человек. Основной состав ездит на фестивали, а расширенный участвует в местных мероприятиях. "Мечтатели" возродили удмуртский ансамбль, который ранее существовал при отделении Всероссийского общества слепых в Ижевске, - у него уникальный фольклорный репертуар. При театре появился интеллектуальный клуб, группа для детей. "Мы готовим масштабную постановку по легендам Удмуртии. В ней примут участие 30 актеров - не только слепых и слабовидящих, но и слепоглухих. Спектакль будет с авторской музыкой и, наконец-то, с хорошими костюмами. Планируем даже маленький гастрольный тур по Удмуртии", - делится планами Анастасия.

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"Мечтатели" совсем не хотят, чтобы их спектакли смотрели из "жалости". Они готовы поделиться своим искусством, рассказать, как жить, когда лишился зрения, перенес тяжелые болезни, потерял супруга…

Их передвижение по сцене, по словам руководителя театра, - дело техники. Вначале ставили спектакли с помощью тактильных ковриков. Сейчас научились обходиться без них: те, кто хоть немного видят, незаметно для зрителей направляют на сцене своих слепых коллег.

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