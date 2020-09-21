В Казани семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В столице Татарстана начата проверка по факту отравления семьи из четырех человек угарным газом в квартире.

Как сообщает прокуратура республики, сообщение о ЧП в одном из домов на улице Хади Такташа в Казани поступило в экстренные службы около четырех часов утра. Женщина, мужчина и дети 2015 и 2017 годов рождения доставлены в больницу. По предварительным данным, отравление произошло из-за неисправности газовой колонки.

Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося, а также проверят соблюдение законодательства об обеспечении безопасности газового оборудования.

- Будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов, - уточнили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.