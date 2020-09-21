В Татарстане открыли игровые комнаты и детские площадки

С понедельника в Татарстане сняли еще ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. Новые послабления касаются массовых мероприятий, деятельности общепита и индустрии развлечений.

Теперь на открытых площадках могут собираться не 100, как раньше, а 200 зрителей. Заполняемость аквапарков, кинотеатров, театров, цирков, спортивных арен увеличили с 50 до 70 процентов. Аналогичные изменения в заведениях общепита. На открытых террасах допускается одновременное присутствие до 200 гостей (ранее 100), в закрытых помещениях - до 100 человек. Никак больше не ограничивается число посетителей, сидящих за одним столиком в кафе и ресторанах. Наконец разрешили работу игровых комнат и детских развлекательных центров. Они продолжали простаивать, хотя все крупные торговые центры в Татарстане давно работают. Вот только перед тем, как открыться, владельцы обязаны письменно уведомить региональный Роспотребнадзор. Еще одно условие - на каждого ребенка в таких заведениях должно приходиться четыре квадратных метра площади.

Вместе с тем в Татарстане продолжают действовать строгие ограничения в отношении иностранцев. Все студенты из-за рубежа обязательно должны пройти двухнедельную изоляцию. Аналогичные правила действуют и в отношении трудовых мигрантов.

Рекомендовано оставаться дома и жителям республики старше 65 лет.