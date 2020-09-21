Мировой судья назначил штраф жительнице города Никольск за оскорбление соседки по СМС.

Между соседками пробежала кошка из-за строительного мусора, который одна из них небрежно выбросила. В ответ на просьбу убрать за собой и своим ремонтом гражданка ответила гневным и неприличным СМС-сообщением.

"Согласно объяснениям специалиста-филолога адресованные Н. в СМС-сообщениях слова и выражения являются неприличными, бранными, оскорбляют честь и достоинство потерпевшей, - рассказали в Вологодском областном суде. - Мировой судья, исследовав материалы дела, признал Татьяну Тавасиеву виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в размере 1000 рублей".

На этом история может не закончиться. Получательница СМС теперь вправе подать гражданский иск в суд и потребовать компенсации морального вреда. Эта практика сейчас активно нарабатывается. Так что горячие слова, отправленные кому-то по СМС, в мессенджерах или соцсетях, в самом прямом смысле не пройдут даром.

Например, Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего "горячее" СМС, выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своему адресату.

Система наказания за оскорбления упростилась в конце 2011 года, когда соответствующая статья была перенесена из УК в КоАП. Практика показала, что это было правильно решение, а теперь наступает новый этап: гражданин, оскорбивший другого, начинает нести ответственность не только перед государством, но и перед тем человеком, на которого излил свою злость. Государству - штраф, оскорбленному - компенсация.

За год суды оштрафовали за оскорбления хоть устные, хоть электронные, более 14 тысяч граждан

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье КоАП "Оскобление" были наказаны более 14 тысяч человек. Общая сумма штрафов составила более 16 миллионов рублей. Для сравнения: в 2010 году, когда еще действовала уголовная ответственность, по статье "Оскорбление" были осуждены более 7 тысяч человек. При этом эксперты подчеркивают, что привлечь за электронные оскорбления по старой практике было практически невозможно.

Как рассказывают правоведы, при уголовном разбирательстве пришлось бы доказывать, что в момент отправки эсэмэски телефон был в руках хозяина.

Это только на первый взгляд просто. В уголовном процессе возникала масса вопросов, вытекающих из презумпции невиновности. Допустим, обвиняемый заявит, что оставлял телефон на лавочке в парке и отходил за квасом. Или с аппаратом долго играли дети. Мол, кто-то вот и нажал не ту кнопку. Звучит неправдоподобно? В обычной ситуации - да. Однако для суда при рассмотрении уголовного дела это не аргумент: ему нужны твердые доказательства, что именно эта рука набирала непристойный текст.

При этом проведенная декриминализация и тогда вызывала массу споров, и сейчас часто становится поводом для дискуссий. Некоторые эксперты опасались, что теперь такие дела будут штамповаться. "Иногда мат у нас используют для связки слов, - рассказывал "РГ" один из правоведов. - И в уголовном процессе надо было доказать, что мат был направлен именно в адрес пострадавшего. При административном разбирательстве такими сложными вопросами уже не задаются. Дела могут рассматриваться как на конвейере".

Но жизнь развеяла эти опасения: суды внимательно изучают дела, по-прежнему проводятся экспертизы.