Между соседками пробежала кошка из-за строительного мусора, который одна из них небрежно выбросила. В ответ на просьбу убрать за собой и своим ремонтом гражданка ответила гневным и неприличным СМС-сообщением.
"Согласно объяснениям специалиста-филолога адресованные Н. в СМС-сообщениях слова и выражения являются неприличными, бранными, оскорбляют честь и достоинство потерпевшей, - рассказали в Вологодском областном суде. - Мировой судья, исследовав материалы дела, признал Татьяну Тавасиеву виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в размере 1000 рублей".
На этом история может не закончиться. Получательница СМС теперь вправе подать гражданский иск в суд и потребовать компенсации морального вреда. Эта практика сейчас активно нарабатывается. Так что горячие слова, отправленные кому-то по СМС, в мессенджерах или соцсетях, в самом прямом смысле не пройдут даром.
Например, Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего "горячее" СМС, выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своему адресату.
Система наказания за оскорбления упростилась в конце 2011 года, когда соответствующая статья была перенесена из УК в КоАП. Практика показала, что это было правильно решение, а теперь наступает новый этап: гражданин, оскорбивший другого, начинает нести ответственность не только перед государством, но и перед тем человеком, на которого излил свою злость. Государству - штраф, оскорбленному - компенсация.
Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье КоАП "Оскобление" были наказаны более 14 тысяч человек. Общая сумма штрафов составила более 16 миллионов рублей. Для сравнения: в 2010 году, когда еще действовала уголовная ответственность, по статье "Оскорбление" были осуждены более 7 тысяч человек. При этом эксперты подчеркивают, что привлечь за электронные оскорбления по старой практике было практически невозможно.
Как рассказывают правоведы, при уголовном разбирательстве пришлось бы доказывать, что в момент отправки эсэмэски телефон был в руках хозяина.
Это только на первый взгляд просто. В уголовном процессе возникала масса вопросов, вытекающих из презумпции невиновности. Допустим, обвиняемый заявит, что оставлял телефон на лавочке в парке и отходил за квасом. Или с аппаратом долго играли дети. Мол, кто-то вот и нажал не ту кнопку. Звучит неправдоподобно? В обычной ситуации - да. Однако для суда при рассмотрении уголовного дела это не аргумент: ему нужны твердые доказательства, что именно эта рука набирала непристойный текст.
При этом проведенная декриминализация и тогда вызывала массу споров, и сейчас часто становится поводом для дискуссий. Некоторые эксперты опасались, что теперь такие дела будут штамповаться. "Иногда мат у нас используют для связки слов, - рассказывал "РГ" один из правоведов. - И в уголовном процессе надо было доказать, что мат был направлен именно в адрес пострадавшего. При административном разбирательстве такими сложными вопросами уже не задаются. Дела могут рассматриваться как на конвейере".
Но жизнь развеяла эти опасения: суды внимательно изучают дела, по-прежнему проводятся экспертизы.