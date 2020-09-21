Новосибирского дачника осудили за расстрел "шумного" соседа

В Новосибирской области 77-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за расстрел соседа по даче. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, пенсионер прицельным выстрелом из ружья убил 34-летнего мужчину, отмечавшего день рождения.

В начале августа прошлого года к имениннику в садоводческое товарищество "Ивушка" в районе города Обь съехались гости, компания шумела и громко слушала музыку. Это вывело из себя их пожилого соседа. Около восьми часов вечера он вышел на свое крыльцо и дважды выстрелил из ружья в сторону нескольких человек, собравшихся возле автомобиля на дачном участке. Одним из выстрелов пенсионер попал точно в спину виновнику торжества.

Друзьям потерпевшего удалось отобрать у стрелка ружье, сам же он заперся в доме. Мужчину, ставшего целью недовольного пенсионера, с тяжелым ранением привезли в больницу довольно быстро, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Убийца будет отбывать наказание в колонии строгого режима.