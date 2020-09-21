Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Иркутской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого 21 сентября погибли пять человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, все они являются мужчинами.

Трагедия произошла на участке федеральной трассы Р255 "Сибирь" в Усольском районе недалеко от села Биликтуй. Согласно озвученным сведениям, экипаж ГИБДД пытался остановить иномарку, двигавшуюся на высокой скорости. Однако водитель поданному полицией сигналу не подчинился. Более того, автомобиль увеличил скорость и начал создавать реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Очередной опасный маневр закончился страшной аварией. Иномарка при попытке обгона грузовика вылетела на обочину. Вероятно, в тот момент водитель потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу, по которой двигался многотонный седельный тягач.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Пострадал и водитель тягача - мужчина получил ссадины и ушибы. Его осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.