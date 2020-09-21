В Красноярском крае мужчина сдал в металлолом 15 тонн рельсов

Полиция задержала 36-летнего жителя Канского района Красноярского края, похитившего с одного из предприятий города Канска почти 200 метров железнодорожных путей, сообщает управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

- Мужчина самостоятельно разобрал больше двухсот метров рельсов со стрелочными переводами на неиспользуемом пути и распилил их на части. На специально нанятой технике похищенное было перевезено в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе управления.

За сданный металл похититель выручил около 150 тысяч рублей. Потратить их он рассчитывал на собственные нужды, но не успел. Мужчина был задержан полицией.

По оценкам полиции, ущерб, причиненный транспортному предприятию, составил почти один миллион рублей. Хищение владельцами имущества оказалось обнаружено не сразу. Пути фактически оказались заброшены и давно не эксплуатировались.

В отношении злоумышленника ГУ МВД по краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ - "Кража".