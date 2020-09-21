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21.09.2020 22:55
Рубрика: Происшествия

В МЧС сообщили подробности землетрясения в Иркутской области

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Иркутской области, а не одно, как сообщалось ранее.

"Землетрясения магнитудой 5-6 в 02:05 (21:05 мск) и 2-3 в 02:20 (21:20 мск) произошли с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Ощущалось на территории 12 районов [Иркутской области]", - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Фото: Александр Гавриленко
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Там отметили, что сведений о погибших, пострадавших и разрушениях нет. Специалисты проводят обследования.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник ночью в Иркутской области с эпицентром в 15 км от поселка Култук Слюдянского района. Известно, что в райцентре произошло отключение электричества. В Иркутске, как сообщили местные власти, все объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме. Тем не менее здесь введен режим повышенной готовности.

Что касается интенсивности землетрясения, то, по данным ГУ МЧС, в эпицентре она составила 8 баллов по 12-балльной шкале, в Иркутске - 5-6.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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