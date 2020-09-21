В Новосибирске пойдет под суд стучавший в иллюминатор авиадебошир

Новосибирские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Хабаровска, обвиняемого по статье о хулиганстве на борту самолета.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина создавал угрозу безопасности полета, нанося удары по стеклу иллюминатора.

Хабаровчанин устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего 3 сентября из Тюмени в Новосибирск. Все началось с нецензурной брани и пренебрежительного отношения к экипажу. Бортпроводники, пытавшиеся как-то повлиять на хулигана, получили в ответ лишь новую порцию оскорблений.

Ругательствами дебошир не ограничился и начал бить по спинке кресла пассажира, сидевшего впереди него, а затем в стекло иллюминатора. При приземлении в аэропорту Толмачево нарушителя передали сотрудникам полиции. Позже он полностью признал вину. Теперь ему грозит штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.