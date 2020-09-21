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21.09.2020 20:50
Рубрика: Общество

Игра в классику

Как менять школьную программу по литературе
Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
Что происходит с литературой в эпоху интернета? Что нам мешает по-настоящему читать? Может ли школьная классика быть интересной сегодняшним подросткам? Об этом и многом другом говорили участники V Международного гуманитарного форума "Живая классика", который состоялся в режиме онлайн, а также на офлайн-площадках в Санкт-Петербурге.
Участники форума "Живая классика" обсудили судьбу школьных уроков литературы. Фото: Михаил Синицын Участники форума "Живая классика" обсудили судьбу школьных уроков литературы. Фото: Михаил Синицын
Участники форума "Живая классика" обсудили судьбу школьных уроков литературы. Фото: Михаил Синицын

Форум собрал более 30 тысяч учителей и библиотекарей из 85 регионов России и 60 стран мира. За три дня лекции посмотрели в интернете около 2 миллионов пользователей. В этом году провести мастер-классы для учителей пришли и популярные артисты и телеведущие: Юлия Меньшова, Фекла Толстая и другие.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Главная цель - вдохновить педагогов, поменять привычный ход мыслей, разрушить стереотипы и предложить новые образовательные возможности.

Кроме экспертов из России на форуме могли выступить и учителя, преподающие литературу в других странах. Оказалось, что отечественная школьная программа по литературе - одна из самых консервативных. В Эстонии, например, она пересматривается каждые 10 лет. В США у каждого штата своя программа, которая при этом довольно часто меняется. А на уроках литературы в Великобритании приветствуется глубокий анализ и медленное чтение.

- Доклады зарубежных коллег заставляют задуматься, не пришло ли время сверить часы и выработать единые подходы к преподаванию литературы, - поделилась президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Фонд "Живая классика" реализует свои проекты на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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