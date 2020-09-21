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21.09.2020 21:05
Рубрика: Общество

Все на тропу

Нацпарк "Валдайский" снимает ограничения для туристов
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
Национальный парк "Валдайский" вернулся к нормальной работе. Сохраняется лишь единственное ограничение, связанное с распространением коронавирусной инфекции - запрет проведения мероприятий численностью более 50 человек, рассказала "РГ" методист нацпарка по экологическому просвещению Марина Тихомирова.

"Валдайский" был закрыт для посетителей 30 марта, однако с 21 июля некоторые ограничения для туристов были сняты. Сначала возобновилась работа визит-центра и гостиницы, открылась для посещения экспозиция "Путешествие от Селигера до Боровно" - правда, только по предварительной записи.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сейчас природная территория парка, в том числе маршрут "Большая Валдайская тропа" протяженностью 59 километров, доступна для путешественников без ограничений. В парке проводятся экскурсии, увидеть уникальные красоты озерно-лесного комплекса Валдайской возвышенности можно в составе небольшой группы численностью до 10 человек.

- Мы отмечаем, что меньше стало больших групповых туров, которые к нам привозили турфирмы, - отметила Тихомирова. - Зато стало больше индивидуальных туристов, семей с детьми. Так что в целом количество посетителей нашего парка по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне.

Справка "РГ"

Национальный парк "Валдайский" относится к числу наиболее крупных особо охраняемых природных территорий Европейской части России. Он призван сохранять озерно-лесные ландшафты, биологическое разнообразие и многочисленные памятники истории и культуры в северной части Валдайской возвышенности.

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