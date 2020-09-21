В центре Петербурга парень и девушка сорвались с крыши доходного дома

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств гибели парня и девушки, которые накануне упали с крыши дома №23 по улице Рубинштейна.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, выясняются причины смерти, а также обстоятельства, из-за которых юноша и девушка в принципе оказались на крыше. По результатам проверки следователи будут принимать процессуальное решение.

Пока известно не так уж и много. Прохожие заметили два лежащих на земле тела, вызвали врачей, но бригаде "скорой" оставалось только констатировать смерть. На место прибыли полицейские, они быстро выяснили: пара сорвалась с крыши.

Шестиэтажный дом по улице Рубинштейна, 23, широко известен в Петербурге. В этом здании с 1944 по 1975 год проживал писатель Сергей Довлатов.

В сам дом, как и в другие здания по улице Рубинштейна, регулярно проникают руферы, которые проводят здесь экскурсии по крышам. Прогулки по крышам в Петербурге запрещены. Причин несколько, главная из них - это очень опасно. В историческом центре Петербурга часто встречаются крыши причудливых форм. И, например, при уборке наледи с таких кровель, работники коммунальных служб используют альпинистское снаряжение. Чтобы на крыши не проникали посторонние, управляющие компании вешают на чердаки замки. Также замки появляются на самих парадных и даже на воротах во дворах колодках. Но руферов это не останавливает: во время нелегальных экскурсий двери вскрываются, замки срезаются и неподготовленные посетители, отдавшие 600-800 рублей за прогулку, оказываются на крышах.