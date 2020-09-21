В Новгородской области завели дело из-за массового отравления в школе

Следственный комитет по Новгородской области разбирается с причинами массового отравления учеников в средней школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимска. Возбуждено уголовное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП произошло в начале учебного года. С 1 по 8 сентября из-за допущенных нарушений санитарно-эпидемиологических правил были зафиксированы множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, призванных контролировать качество питания детей.