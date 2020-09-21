В Петербурге мужчина скончался после поездки в автозаке

Следственный комитет Петербурга начал доследованную проверку в связи с гибелью 57-летнего мужчины, который поступил в Мариинскую больницу после поездки в автозаке, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального СК.

В медицинском учреждении мужчина скончался, а больница, как и положено в таких случаях, отправила телефонограмму в правоохранительные структуры с информацией о случившемся.

Сейчас следователи изучают историю болезни погибшего, просматривают записи с камер видеонаблюдения, как в самой больнице, так и в автозаке.

По результатам проверки в ведомстве планируют принять процессуальное решение.