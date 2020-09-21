В Петербурге на чердаке старинного дома нашли детский череп

В Петербурге в здании на набережной Обводного канала обнаружены части детского скелета. Останки находились на чердаке, сообщает пресс-служба городского СК.

О страшной находке в правоохранительные органы сообщили работники коммунального предприятия, которые чинят крышу в здании.

Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливает причины смерти ребенка, а также период, когда это произошло. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах указывает, что обнаружен череп, а также фрагменты скелета.

По предварительным данным, возраст погибшего ребенка от четырех до семи лет.