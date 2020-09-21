В Петербурге завели дело из-за несанкционированной свалки

К возбуждению уголовного дела привела организация несанкционированной свалки отходов в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Общая площадь свалки - свыше 26 тысяч квадратных метров, ущерб окружающей среде - на сумму более 1,4 миллиардов рублей.

Сигналы о том, что участке между устьем реки Красненькая и Юго-Западной ТЭЦ появилась свалка, стали поступать от жителей города. Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку. Информация подтвердилась, на участке был зафиксирован завоз отходов. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "порча земли".

Ход расследования уголовного дела поставлен природоохранной прокуратурой под контроль.