В Петербурге завели дело на мать, забывшую коляску с ребенком

На женщину, оставившую коляску с полуторагодовалым ребенком возле дома на всю ночь, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Коляска с ребенком была оставлена возле дома в Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 сентября. Утром ребенка нашел прохожий, который сообщил о произошедшем в полицию.

После выяснения обстоятельств было установлено: ребенка забыла родная мать. По ее словам, она, возвращаясь от знакомых в состоянии алкогольного опьянения, оставила коляску возле подъезда.

Ребенок госпитализирован. А в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.