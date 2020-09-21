В Вологде накрыли крупный цех по розливу поддельного алкоголя

В Вологде пресекли деятельность четырех жителей города, которые разливали поддельный алкоголь и выдавали его за известные марки. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 171 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки.

Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Нелегальное предприятие находилось в непосредственной близости от железнодорожных путей. Стражи порядка установили, что, на первый взгляд, продукция соответствовала установленным требованиям. Однако после проведенных экспертиз выяснили, что на каждую бутылку нанесли поддельные федеральные специальные и акцизные марки.

В ангаре полицейские обнаружили и изъяли около шести тысяч бутылок с алкогольной продукцией, средства для ее производства, маркировки, упаковки и разлива в розничную тару. Как добавили в пресс-службе, максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.