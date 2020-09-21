В Краснодаре выросло число жертв ДТП с "золотым" BMW

Количество погибших в ДТП с "золотым" BMW в Краснодаре увеличилось до четырех человек. По информации пресс-службы мэрии, об этом в понедельник во время планерки в администрации города сообщил глава муниципалитета Евгений Первышов.

Как ранее писала "РГ", в Юбилейном микрорайоне столицы Кубани 19 сентября около 16 часов произошло смертельное ДТП. Автомобиль BMW золотого цвета на огромной скорости вылетел с проспекта Чекистов и практически снес бетонный столб. Три человека разбились насмерть: 23-летний водитель и пассажир погибли на месте, один скончался в больнице.

Причиной аварии стало превышение скорости. По предварительной информации, продавая автомобиль, владелец предоставил управление покупателю, который не справился с ним.