В Крыму дорожник и чиновник районной администрации попались на взятке

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю инкриминировало начальнику Ленинского дорожного ремонтно-строительного управления "Крымавтодора" и чиновникам Ленинской районной администрации обвинение в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Следователи установили, что с июля по сентябрь этого года начальник филиала "Крымавтодора" получал через посредника от представителя фирмы частями взятку за укладку асфальта на территории домовладения в селе Красногорка без заключения договоров. Посредником выступил главный специалист администрации Ленинского района.

- После получения очередной части взятки должностных лиц задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, - уточнили в пресс-службе. Общая сумма полученной взятки - 220 тысяч рублей.

В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). Они дали признательные показания. Суд поместил обвиняемых под домашний арест.