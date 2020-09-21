На Ямале ввели стипендии будущим врачам, которые приедут работать в округ

Специальную стипендию в 10 тысяч рублей смогут получать студенты всех медвузов страны, которые после учебы решат приехать работать на Ямал.

Но есть еще условие. Именные выплаты предназначены для тех, кто учится на "отлично" и "хорошо" на пятых-шестых курсах и в ординатурах вузов. А отработать в больницах и поликлиниках Ямала надо будет пять лет.

- Мы заинтересованы, чтобы к нам в округ приезжали лучшие специалисты, образованные, подающие надежды, - рассказал "РГ" глава Ямала Дмитрий Артюхов. - Мы стараемся много вкладывать в развитие медицины: строим новые больницы, закупаем оборудование. Но даже самая современная и оснащенная по последнему слову техники больница - ничто без хороших врачей. Мы это прекрасно понимаем.

Предполагается, что в 2021 году будут действовать 53 именные стипендии для студентов и ординаторов. В регионе надеются, что эти выплаты помогут "заманить" студентов в регион, чтобы решить проблему дефицита врачей. Особенно часто ямальцы жалуются на нехватку узких специалистов.

В регионе также понимают, что даже при зарплате в 130-140 тысяч рублей не каждый отважится приехать туда, где зимой морозы под 50 градусов и несколько месяцев полярная ночь. Поэтому в округе действует комплекс мер, чтобы материально поддержать медиков. С одного до двух миллионов рублей увеличили единовременные выплаты по программе "Земский доктор". С 500 тысяч до одного миллиона рублей - по программе "Земский фельдшер". А по программе "Врачи, нужные Ямалу" специалистам выплачивают по одному миллиону рублей.

Медики первичного звена получают жилье от округа и могут его приватизировать через десять лет работы в регионе. Ключи уже получили 50 семей. Кроме того, специалисты, в которых остро нуждается Ямал, а это врачи и педагоги, могут получать северные (80 процентов от оклада) с первого дня работы. А не вырабатывать рабочий стаж, как это было раньше, по пять - семь лет. Для бюджетников также действует программа, по которой округ компенсирует 40 процентов от стоимости нового жилья.