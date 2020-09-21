На Ямале ввели стипендии будущим врачам, которые приедут работать в округ

Новости

Землетрясение произошло рядом с Иркутском 21:34
Гондурас откроет свое посольство в Иерусалиме 21:27
В Москве возбудили дело после травмирования ребенка игрушечной гранатой 21:10
Брянский вице-губернатор уволился после пьяного ДТП сына 21:07
Ученые научились печатать персонализированные нейропротезы 20:41
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой 20:08
Нефть подешевела на фоне опасений второй волны COVID-19 20:01
Рэпер Эллей отказался комментировать ДТП на Остоженке 20:01
Россия выделила 10 млн долларов на помощь африканским странам 20:00
Умер актер из "Имени розы" и "Лунного гонщика" Майкл Лонсдейл 19:57
Эрдоган вновь призвал реформировать Совет Безопасности ООН 19:57
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех 19:43
Эксперт: Увеличение налогов необходимо для выполнения социальных обязательств 19:40
Airbus показал концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов 19:21
"Ворлдскиллс Россия" запускает "Цифровое резюме" для выпускников колледжей 19:15
Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН 19:02
Беларусь готова наращивать поставки агропрома в Приморский край 18:56
В Ленобласти создателям фильмов вернут часть денег за съемки 18:53
Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Чукотку за затонувшими судами 18:51
Сенатором от Ростовской области стал полпред правительства РФ в Совфеде Яцкин 18:28
В Курганской области вакцину от коронавируса первыми получат медики 18:24
Три человека получили тяжелые травмы в ДТП на Остоженке 18:23
Назван виновник крупного ДТП на Остоженке 18:02
Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области 18:00
Microsoft купила разработчиков популярного шутера Doom 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как погода влияет на распространение пожаров
Как погода влияет на распространение пожаров
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
21.09.2020 21:10
Рубрика: Власть

Миллионы для доктора

На Ямале ввели стипендии будущим врачам, которые приедут работать в округ
Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
Специальную стипендию в 10 тысяч рублей смогут получать студенты всех медвузов страны, которые после учебы решат приехать работать на Ямал.
На Ямале молодым специалистам начнут платить еще во время учебы. Фото: Александр Корольков/РГ На Ямале молодым специалистам начнут платить еще во время учебы. Фото: Александр Корольков/РГ
На Ямале молодым специалистам начнут платить еще во время учебы. Фото: Александр Корольков/РГ

Но есть еще условие. Именные выплаты предназначены для тех, кто учится на "отлично" и "хорошо" на пятых-шестых курсах и в ординатурах вузов. А отработать в больницах и поликлиниках Ямала надо будет пять лет.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Мишустин выделил на выплаты медикам еще 24 млрд рублей

- Мы заинтересованы, чтобы к нам в округ приезжали лучшие специалисты, образованные, подающие надежды, - рассказал "РГ" глава Ямала Дмитрий Артюхов. - Мы стараемся много вкладывать в развитие медицины: строим новые больницы, закупаем оборудование. Но даже самая современная и оснащенная по последнему слову техники больница - ничто без хороших врачей. Мы это прекрасно понимаем.

Предполагается, что в 2021 году будут действовать 53 именные стипендии для студентов и ординаторов. В регионе надеются, что эти выплаты помогут "заманить" студентов в регион, чтобы решить проблему дефицита врачей. Особенно часто ямальцы жалуются на нехватку узких специалистов.

В регионе также понимают, что даже при зарплате в 130-140 тысяч рублей не каждый отважится приехать туда, где зимой морозы под 50 градусов и несколько месяцев полярная ночь. Поэтому в округе действует комплекс мер, чтобы материально поддержать медиков. С одного до двух миллионов рублей увеличили единовременные выплаты по программе "Земский доктор". С 500 тысяч до одного миллиона рублей - по программе "Земский фельдшер". А по программе "Врачи, нужные Ямалу" специалистам выплачивают по одному миллиону рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Путин поручил сохранить в сентябре порядок доплат медикам

Медики первичного звена получают жилье от округа и могут его приватизировать через десять лет работы в регионе. Ключи уже получили 50 семей. Кроме того, специалисты, в которых остро нуждается Ямал, а это врачи и педагоги, могут получать северные (80 процентов от оклада) с первого дня работы. А не вырабатывать рабочий стаж, как это было раньше, по пять - семь лет. Для бюджетников также действует программа, по которой округ компенсирует 40 процентов от стоимости нового жилья.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Землетрясение произошло рядом с Иркутском
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой
Путин оценил онлайн-сервис по оформлению земли
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Путин назвал причину разработки гиперзвукового оружия
Водителей оперативных служб предложили не штрафовать за нарушения ПДД