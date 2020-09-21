Один из ключевых вопросов в жизни человека - защита своих интересов.

Чашу весов правосудия в пользу подзащитного чаще перетягивает специализация адвоката, а не речь. Фото: simpson33 / istockphoto

Немногие обратили внимание на то, что в интернете практически не было информации о практике работы и специализации по ДТП тех моих коллег, которые с лета этого года, участвуя в процессе по одному из громких уголовных дел о смертельной аварии, стали "звездами" СМИ, различных шоу и прочего.

В принципе, не так важно, что случилось - ДТП, или пришли в офис с обыском, или просто человека остановили для проверки документов. Во всех таких случаях людям всегда нужна помощь. Профессиональная и квалифицированная. На что надо обратить внимание, если потребовалась юридическая помощь, совет или защита?

Прежде всего к приглашению адвоката по уголовным делам надо относиться крайне внимательно. Ведь от его советов, опыта будут зависеть не только защита прав человека, но и его свобода, имущество, опосредованно - его судьба, будущее, здоровье и еще много другое. И при этом не только его одного, но и его близких, его дела.

Главное - понять, насколько адвокат компетентен именно в той категории дела, которая интересует. Есть адвокаты по уголовным делам, гражданским спорам, трудовым делам, арбитражным спорам, семейным отношениям, корпоративным и иным спорам и т.д.

Например, для работы по экономическим преступлениям необходимы знания налогового, финансового, экономического законодательства, умение разбираться в вопросах ценообразования, производства, техники, торговли и т.д.

Налоговый адвокат обязан не только досконально знать налоговое и финансовое законодательство, процессуальные нормы, судебную практику в сфере применения конкретных норм налогового законодательства, но также и разъяснения налоговых органов и Минфина по конкретным практическим вопросам.

Предоставление адвокатом гарантий решения проблемы - убедительный повод усомниться в его порядочности и профессионализме

По делам о дорожно-транспортных преступлениях адвокату необходимо не только досконально знать административное, уголовное, процессуальное, транспортное, гражданское, страховое и иное законодательство, судебную практику в данных сферах, но и обладать познаниями в криминалистике, трасологии, автотранспорте, медицине, в том числе и судебной, дорожном строительстве и т.п., владеть методиками проведения автотехнических, транспортно-трасологических, медицинских и иных экспертиз.

Кроме информационного сбора материалов об адвокате, мои коллеги рекомендуют гражданам всегда обращать внимание и на такие обстоятельства. Обязательно интересоваться у адвоката его практикой работы по аналогичным делам и их результатами. Не лишним будет посмотреть досье по таким делам.

Важным условием положительной работы адвоката является наличие у него определенных познаний в различных областях науки и техники, а также возможность привлечения к своей работе различных экспертов и специалистов, особенно по делам о ДТП.

По уголовным делам, которые были совершены по неосторожности, в том числе и ДТП, по которым возможно примирение, рассмотрение в особом порядке судопроизводства, важно установить правильные отношения с потерпевшими, их представителями.

Советую критично относиться к юристам, которые "козыряют" знакомством с должностными лицами, рассматривающими дело, и наличием возможности оказать какое-либо воздействие на его решение, а также дающим какие-либо гарантии положительного результата. Предоставление адвокатом гарантий решения проблемы - убедительный повод усомниться в его порядочности и профессионализме.