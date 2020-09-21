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21.09.2020 20:05
Рубрика: В мире

Операция "рождество"

В Германии решают судьбу новогодних ярмарок
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
На минувших выходных в Мюнхене должен был стартовать главный народный праздник немцев - Октоберфест. Но из-за пандемии впервые за многие десятилетия эта традиция прервалась. Теперь Берлину и регионам предстоит решить судьбу рождественских ярмарок, без которых невозможно представить Новый год.
Фото: Monika Skolimowska / dpa / AFP Фото: Monika Skolimowska / dpa / AFP
Фото: Monika Skolimowska / dpa / AFP

Даже премьер Баварии Маркус Зедер, выступающий за самые жесткие меры в борьбе с коронавирусом (именно его слово было решающим для отмены Октоберфеста), высказался в защиту базаров. Правда, с ограничениями. Вряд ли в этом году власти разрешат массовые гуляния вокруг елок с традиционным распитием глинтвейна из "казенных" кружек.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
В Швейцарии запретили рождественские ярмарки

По словам Зедера, для "спасения" Рождества предстоит придумать "умные концепции". "Можно сделать разметки для прохода посетителей, ввести на ярмарках масочный режим и ограничить употребление алкоголя", - рассказал политик Welt am Sonntag. Коллеги его поддержали. В Бремене и Шлезвиг-Гольштейне и вовсе надеются обойтись без "сухого закона". "Если запретить еще и рождественские базары, это только разозлит людей. Давайте пока последим за динамикой роста инфекции в ближайшие две недели", - предложил эксперт по вопросам здравоохранения из фракции социал-демократов Карл Лаутербах. А вот карнавальных шествий, которыми славятся Кельн, Дюссельдорф и другие немецкие города, в этом году точно не будет.

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