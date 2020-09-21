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21.09.2020 19:56
Рубрика: В мире

Тату дошло до суда

В Японии признали нанесение рисунков на тело искусством
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
Верховный суд Японии постановил, что татуировщики могут выполнять работу на территории страны без медицинской лицензии, потому что татуировка - это искусство, а не медицинская процедура. Япония - одна из немногих стран, где к татуировкам относятся с предубеждением. Многие японцы, особенно старшего возраста, считают, что татуировки делают лишь криминальные элементы. По этой же причине в большинстве публичных бань и общественных бассейнов-онсэнов с горячей водой запрещено демонстрировать татуировки.
Члены якудза с гордостью демонстрируют татуировки на фестивале Сандзя-мацури в Токио. Фото: Gettyimages Члены якудза с гордостью демонстрируют татуировки на фестивале Сандзя-мацури в Токио. Фото: Gettyimages
Члены якудза с гордостью демонстрируют татуировки на фестивале Сандзя-мацури в Токио. Фото: Gettyimages

С подготовкой к Олимпиаде-2020 вопрос о татуировках стал насущным - в Японию съедутся зрители со всего мира, многие из которых будут татуированы. Решение Верховного суда можно считать шагом в направлении легализации рисунков на теле, хотя прямого отношения к допуску в купальни вердикт не имеет.

В Японии суд решил судьбу останков лидера "Аум-Синрикё" Сёко Асахары

Иск, который рассматривал суд, был инициирован тату-мастером Таики Масуда. Его оштрафовали примерно на 1400 долларов за то, что он нанес татуировки трем мужчинам, не имея дорогостоящей медицинской лицензии на любые действия, связанные с инъекциями.

А около месяца назад работника дорогого суси-ресторана в Токио уволили только из-за предположения, что у него могут быть тату.

Между тем

Чикагские почтальоны пригрозили властям, что не будут доставлять почту в неблагополучные районы города. Перед этим два сотрудника почты получили ранения в результате криминальных разборок на улицах Чикаго.

Напомним, что в начале сентября 24-летняя девушка-почтальон была госпитализирована в критическом состоянии. В полицейском департаменте Чикаго cообщили, что она получила множественные огнестрельные ранения в разгар рабочего дня, оказавшись около полудня в центре перестрелки, которая велась из автомобилей. "Судя по всему, целились не в нее", - цитирует правоохранителей телеканал CNN. Почтовая инспекция объявила вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за информацию, которая позволит задержать нападавших, однако преступники до сих пор на свободе. Ранее - в марте - таким же образом и на том же маршруте был ранен из огнестрельного оружия еще один сотрудник Американской почтовой службы (USPS, - прим. "РГ"). Неудивительно, что почтальоны потребовали от городских властей обеспечить их безопасность. А президент чикагского отделения Национальной ассоциации почтальонов Мак Джулион призвал коллег прекратить доставку корреспонденции в те районы, где они не чувствуют себя в безопасности. "Пусть клиенты сами забирают свою почту. Мы не хотим, чтобы повторилась ситуация, когда наших почтальонов обстреливают", - пояснил он.

Подготовила Елена Бугайская

В мире Восточная Азия Япония

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