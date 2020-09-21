В интернете могут запретить шифроваться

Новости

Землетрясение произошло рядом с Иркутском 21:34
Гондурас откроет свое посольство в Иерусалиме 21:27
В Москве возбудили дело после травмирования ребенка игрушечной гранатой 21:10
Брянский вице-губернатор уволился после пьяного ДТП сына 21:07
Ученые научились печатать персонализированные нейропротезы 20:41
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой 20:08
Нефть подешевела на фоне опасений второй волны COVID-19 20:01
Рэпер Эллей отказался комментировать ДТП на Остоженке 20:01
Россия выделила 10 млн долларов на помощь африканским странам 20:00
Умер актер из "Имени розы" и "Лунного гонщика" Майкл Лонсдейл 19:57
Эрдоган вновь призвал реформировать Совет Безопасности ООН 19:57
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех 19:43
Эксперт: Увеличение налогов необходимо для выполнения социальных обязательств 19:40
Airbus показал концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов 19:21
"Ворлдскиллс Россия" запускает "Цифровое резюме" для выпускников колледжей 19:15
Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН 19:02
Беларусь готова наращивать поставки агропрома в Приморский край 18:56
В Ленобласти создателям фильмов вернут часть денег за съемки 18:53
Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Чукотку за затонувшими судами 18:51
Сенатором от Ростовской области стал полпред правительства РФ в Совфеде Яцкин 18:28
В Курганской области вакцину от коронавируса первыми получат медики 18:24
Три человека получили тяжелые травмы в ДТП на Остоженке 18:23
Назван виновник крупного ДТП на Остоженке 18:02
Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области 18:00
Microsoft купила разработчиков популярного шутера Doom 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как погода влияет на распространение пожаров
Как погода влияет на распространение пожаров
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
21.09.2020 20:20
Рубрика: Экономика

В интернете могут запретить шифроваться

Текст: Марина Трубилина
Законопроект, направленный на запрет массового использования в России протоколов шифрования, с помощью которых можно скрыть имя сайта, разработан Минкомсвязи.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Число случаев использования маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования, возрастает, отмечают разработчики документа. Все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS).

Фото: iStock
Вступили в силу правила блокировки сайтов с лекарствами

Применение этих алгоритмов и методов шифрования снижает эффективность систем фильтрации и, в свою очередь, затрудняет выявление сайтов с информацией, распространение которой в РФ ограничено или запрещено.

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.

Одновременно вводится ответственность за нарушение предлагаемого запрета - доступ к сайту-нарушителю уже в течение одного рабочего дня может быть закрыт.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

Главное сегодня

Землетрясение произошло рядом с Иркутском
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой
Путин оценил онлайн-сервис по оформлению земли
Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Как выгодно открыть банковский вклад
Как в городах России решили избавиться от дорожных пробок