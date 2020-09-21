В интернете могут запретить шифроваться

Число случаев использования маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования, возрастает, отмечают разработчики документа. Все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS).

Применение этих алгоритмов и методов шифрования снижает эффективность систем фильтрации и, в свою очередь, затрудняет выявление сайтов с информацией, распространение которой в РФ ограничено или запрещено.

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.

Одновременно вводится ответственность за нарушение предлагаемого запрета - доступ к сайту-нарушителю уже в течение одного рабочего дня может быть закрыт.