В Лондоне запретили курить "на удаленке"

Никакого курения на рабочем месте, даже если вы работаете дома - такое правило обязаны соблюдать сотрудники горсовета лондонского боро Хаммерсмит и Фулхэм.

Критики подобных мер уже назвали их "моральным крестовым походом" и обвинили руководство совета в ведении войны против личной свободы своего персонала. Вообще, подобное распоряжение действует для работников муниципалитета еще с 2015 года, но известно о нем стало лишь сейчас благодаря активистке Джози Эпплтон и ее новому докладу "Идеология "без курения".

Как пишет газета The Telegraph, за нарушение запрета пока никого не наказали. Он продолжает действовать, но руководство думает над тем, чтобы его "заменить". Как следует из доклада, наряду с властями Хаммерсмита и Фулхэма войну курению вне офиса объявили и в администрации района Солфорд - здесь работникам запрещено курить, даже если они трудятся на улице, например, в парке. Горсовет еще одного лондонского боро, Ислингтона, не разрешает своему персоналу курить при детях, рядом с больницами и менее чем в 50 метрах от офиса. А сотрудникам муниципалитета боро Ричмонд-апон-Темс нельзя курить, если они идут по улице или едут за рулем с одной рабочей встречи на другую.

Кроме того, даже в офисе руководства 87 горсоветов разрешают подчиненным уйти на перекур только с разрешения начальства. Некоторые и вовсе это запрещают, а 113 муниципалитетов вообще не позволяют персоналу курить снаружи рабочего здания.