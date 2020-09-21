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21.09.2020 20:01
Рубрика: В мире

Ни в парке, ни за столом

В Лондоне запретили курить "на удаленке"
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8266)
Никакого курения на рабочем месте, даже если вы работаете дома - такое правило обязаны соблюдать сотрудники горсовета лондонского боро Хаммерсмит и Фулхэм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Критики подобных мер уже назвали их "моральным крестовым походом" и обвинили руководство совета в ведении войны против личной свободы своего персонала. Вообще, подобное распоряжение действует для работников муниципалитета еще с 2015 года, но известно о нем стало лишь сейчас благодаря активистке Джози Эпплтон и ее новому докладу "Идеология "без курения".

Фото: AFP/Isabel Infantes
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Как пишет газета The Telegraph, за нарушение запрета пока никого не наказали. Он продолжает действовать, но руководство думает над тем, чтобы его "заменить". Как следует из доклада, наряду с властями Хаммерсмита и Фулхэма войну курению вне офиса объявили и в администрации района Солфорд - здесь работникам запрещено курить, даже если они трудятся на улице, например, в парке. Горсовет еще одного лондонского боро, Ислингтона, не разрешает своему персоналу курить при детях, рядом с больницами и менее чем в 50 метрах от офиса. А сотрудникам муниципалитета боро Ричмонд-апон-Темс нельзя курить, если они идут по улице или едут за рулем с одной рабочей встречи на другую.

Кроме того, даже в офисе руководства 87 горсоветов разрешают подчиненным уйти на перекур только с разрешения начальства. Некоторые и вовсе это запрещают, а 113 муниципалитетов вообще не позволяют персоналу курить снаружи рабочего здания.

В мире Европа Великобритания Борьба с курением

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