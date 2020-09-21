В Москве двое детей обокрали пенсионерку

Полиция Москвы проводит проверку по факту кражи у пенсионерки крупной суммы денег двумя детьми, сообщает KP.Ru.

Как стало известно изданию, инцидент произошел на Юго-Западе Москвы. Мальчик приблизительно лет семи и девочка немного постарше вызвались помочь 78-летней пенсионерке донести тяжелые сумки до дома. Затем они напросились зайти к женщине домой - попить воды. Там, девочка отошла позвонить в другую комнату, пока хозяйка квартиры со вторым ребенком сидела на кухне. Закончив разговор, девочка спешно засобиралась домой, отказавшись от угощения. Это показалось пенсионерке подозрительным, и когда дети ушли, она решила убедиться, что в доме ничего не пропало.

Проверив кошелек со своими сбережениями, пенсионерка обнаружила, что исчезли все ее накопления: около 160 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские осмотрели место преступления и теперь разыскивают описанных потерпевшей девочку и мальчика, рассказал изданию источник в правоохранительных органах.