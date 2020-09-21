Наши военные в Сирии получили сведения о подготовке очередной провокации с химоружием в южной части провинции Идлиб. Ее собираются организовать окопавшиеся в этом регионе боевики из запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам".

"В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - сообщил замруководителя российского миротворческого Центра контр-адмирал Александр Гринкевич.

По давно отработанному сценарию, имитацию "отравления" мирных сирийцев боевики планируют снять на видео. Для чего к проведению постановочных съемок хотят привлечь активистов печально известной организации "Белые каски". Судя по всему, отснятые кадры затем размесят в соцсетях и западных СМИ, провоцируя тем самым возмущение мировой общественности.

Ничего нового и тут нет. Достаточно вспомнить, как "Белые каски" ранее неоднократно готовили подобные фейковые ролики в различных городах Сирии. И как их постановочное видео американские военные потом использовали в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск.

Если новая провокация с "химией", якобы примененной Идлибе, будет иметь место, на Западе наверняка обвинят президента Асада в атаке на мирных сирийцев. И, конечно же, устроят вокруг этого громкую информационную шумиху в СМИ и соцсетях.