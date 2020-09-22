"Барселона" заблокировала переход Суареса в "Атлетико"

Руководство "Барселоны" отказалось отпускать уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский "Атлетико" бесплатно.

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу решил, что для его команды нецелесообразно отпускать Суареса бесплатно, поскольку в таком случае он достанется одному из конкурентов фактически бесплатно. Уругваец договорился о разрыве контракта с "Барселоной", после чего намеревался подписать контракт с "Атлетико" с зарплатой около 9 млн евро.

Бартомеу решил, что если мадридцы хотят игрока, то пусть платят за его трансфер. Это решение заметно осложнило дальнейшую судьбу Суареса, который оказался не нужен новому главному тренеру Рональду Куману. Более того, каталонцы теперь не смогут подписать голландца Мемфиса Депая.