В ООН заявляют, что эпидемия COVID-19 "вышла из-под контро­ля". А впереди сезон гриппа. Чего можно ожидать? "РГ - Неделе" ответила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

На днях нас огорошили новостью: после выздоровления человек может выделять вирус до 90 дней. Значит, нужно продлевать до трех месяцев срок двухнедельного карантина после исчезновения симптомов?

Наталья Пшеничная: Если у человека, перенесшего COVID-19, два ПЦР-теста на РНК SARS-CoV-2 показали отрицательный результат, то срок двухнедельной изоляции продлевать необходимости нет. Тем не менее в отдельных случаях после выздоровления у человека действительно обнаруживают в мазках генетический материал вируса. Но это не значит, что такой человек опасен для окружающих. Судя по научным публикациям, культивировать SARS-CoV-2, то есть выделить жизнеспособный коронавирус у пациентов после 20-го дня болезни, даже в случае тяжелого течения заболевания, пока не удалось. А вот "обломки" вируса (фрагменты его генетического материала) могут определяться в биопробах в единичных случаях долго, даже до 90 дней от начала заболевания. Все зависит от скорости обновления эпителия верхних дыхательных путей.

Европа ужесточает ограничения. А какова ситуация в России?

Наталья Пшеничная: В отношении условных "красных" зон на территории России сказать сложно, так как ситуация постоянно меняется. Самое главное - постоянный мониторинг ситуации и введение ограничений в случае необходимости.

На пороге - сезон ОРВИ и гриппа. Есть ли риск заразиться и гриппом, и коронавирусом?

Наталья Пшеничная: Мы не зря активно призываем сделать прививки от гриппа, и не зря делается все, чтобы быстрее была доработана вакцина от коронавируса. Начало пандемии COVID-19 совпало со сроками обычной сезонной эпидемии гриппа в Китае. У 30% пациентов - каждого третьего! - одновременно определялись оба вируса - SARS-CoV-2 и гриппа. Эти люди болели тяжелее, и процент летальных исходов в случае сочетания двух инфекций был выше. Поэтому реальная угроза заразиться обоими вирусами существует.

Готовиться ли к новому карантину?

Наталья Пшеничная: Сейчас введение карантина не планируется. Эпидемиологическая обстановка остается контролируемой. Создан резервный коечный фонд - в марте такого фонда у нас не было. Поэтому сейчас ситуация позволяет обходиться минимумом ограничений - в основном это ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/Ирина Невинная

Что может нам помочь спокойно пережить зимний сезон? И что, наоборот, эпидемиологов беспокоит?

Наталья Пшеничная: Дело в том, что такие простые меры, как ношение масок в общественных местах и в транспорте, соблюдение социальной дистанции, снижают риски заразиться не только коронавирусом, но и гриппом и другими ОРВИ. Поэтому, если не пренебрегать профилактикой, мы будем меньше болеть всеми инфекциями.

Пережить зиму спокойней поможет и вакцинация. В этом сезоне как никогда актуально сделать прививку от гриппа. Нужно также вакцинироваться от пневмококковой инфекции, часто вызывающей вторичные бактериальные пневмонии. Ну и, конечно, в ближайшем будущем будет возможно каждому желающему, при отсутствии противопоказаний, пройти вакцинацию против COVID-19.

Пульмонологи говорят, что люди, привитые от пневмококка, весной коронавирусом почти не заражались, а если и заражались, то болели легко. Кому нужна такая прививка - детям, старикам?

Наталья Пшеничная: Да, такие наблюдения есть. Вакцинация от пневмококка препятствовала присоединению бактериальной инфекции, а, как известно, пневмококк является одним из наиболее частых возбудителей бактериальных пневмоний. Еще в феврале 2020 года ВОЗ указывала на необходимость более широкого охвата вакцинацией от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы снизить риски возникновения тяжелых сочетанных инфекций. Такую прививку можно сделать всем, у кого нет противопоказаний.

Что нового за время пандемии узнали эпидемиологи о путях заражения? Правда ли, например, что входить ненадолго в закрытое помещение не страшно, так как вирусная нагрузка будет небольшой, а вот длительное тесное общение в большой группе людей - более опасно?

Наталья Пшеничная: Информация о путях заражения пока прежняя. Ведущий путь передачи инфекции - воздушно-капельный. В стационарах, где больные COVID-19 получают оксигенотерапию, есть угроза аэрозольного распространения вируса, не случайно медики в таких отделениях используют СИЗы определенного класса. По-прежнему не исключается и контактный путь передачи через инфицированные капли, осевшие на поверхности. Кстати, с фекалиями вирус может выделяться из организма в течение 5 недель, так происходит у 30 процентов больных. Так что частое мытье рук - золотое правило.

Я бы не бралась утверждать, что находиться недолгое время в помещении или транспорте без маски и не соблюдая социальную дистанцию безопасно. Лучше не полагаться на "авось". Установлено, что минимальная инфицирующая доза вируса составляет 1000 вирусных частиц. При дыхании больной человек выделяет 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре - 200 вирусных частиц в минуту. При кашле и чихании - более 200 миллионов в минуту. Таким образом, даже во время кратковременного нахождения в закрытом помещении можно заразиться COVID-19.

Роспотребнадзор проверяет уровень людей с антителами в разных регионах. Как это влияет на эпидситуацию?

Наталья Пшеничная: Да, уровень популяционного иммунитета, а точнее, количество лиц, имеющих антитела к SARS-CoV-2, варьирует в очень широких пределах в зависимости от региона. Естественно, чем больше людей уже имеют антитела к коронавирусу, тем сложнее вирусу циркулировать в популяции. Переболевший человек перестает быть тем самым "восприимчивым" организмом, через который происходит распространение инфекции. Однако пока данные по популяционному иммунитету основываются на исследованиях уровня антител у относительно небольшого количества людей (выборке), а результаты экстраполируются на весь регион. Поэтому пока все цифры, все выводы предварительные, а исследования нужно продолжать.

Как вы считаете: останется ли вакцинация от COVID-19 добровольной? С одной стороны, не хотелось бы, чтобы была "вакцинная дискриминация", чтобы нас не пускали без прививок за границу, например. Но с другой - когда мы, например, едем в регион, эндемичный по энцефалиту, никто ведь не сомневается, что прививка нужна. То есть вроде и заставлять прививаться нельзя, но и сидеть на карантине годами тоже не дело...

Наталья Пшеничная: Вакцинация была и будет добровольной, в том числе и от COVID-19. Это гарантируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в котором определены права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Там написано четко и конкретно: вакцинация в нашей стране добровольная.

Вопрос ребром

Нужно ли бежать в аптеку за фавипиравиром?

Фото: РИА Новости

В аптеки начинает поступать противовирусный препарат фавипиравир - Минздрав разрешил применять его для лечения COVID-19 не только в условиях стационара, под наблюдением врачей, но и в домашних условиях.

Продавать его должны строго по рецепту - препарат небезопасный, его, например, нельзя принимать при беременности - можно навредить будущему ребенку.

Изобрели лекарство в Японии - там его применяют для лечения тяжелых форм гриппа. Проверили и его эффективность у COVID-больных и разочаровались.

Тем не менее в России было решено сделать свой фавипиравир, а испытания показали, что при легком и среднетяжелом течении болезни лекарство помогает выздоравливать быстрее. Сейчас его выпускают три производителя - под разными названиями. В аптеках будут продавать "Арепливир" (производства "Промомед") - по цене 12,3 тысячи рублей, а также "Коронавир" (его выпускает "Р-Фарм") - 11,5 тысячи. Третий аналог "Авифавир" (от "ХимРара" и РФПИ) пока поступает только в стационары.

При этом объявленная цена многих удивила.

Впрочем, если в интернет-аптеке заказать фавипиравир из Индии, он обойдется примерно в 10 тысяч, ненамного дешевле.

В Минздраве обещают включить лекарство в список жизненно необходимых, и тогда цену на него будет контролировать государство. Станет ли оно при этом дешевле - вопрос, заявленную производителями цену будет проверять ФАС.

Что касается применения лекарства, запасаться им "на всякий случай" специалисты не советуют. "Препарат рецептурный, до сих пор им лечили только в стационарах, под врачебным контро­лем, - пояснила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Среди противопоказаний к применению, например, - возможная беременность. Лечиться этим лекарством без назначения врача, тем более пить для профилактики нельзя".

Конечно, в последнее время аптеки стали куда строже подходить к продаже рецептурных препаратов. Но любовь наших людей к самолечению неистребима. А аптеки, пусть и не все, тоже порой стремятся "повысить средний чек" и нарушают правила. Поэтому высокая цена - это, возможно, и не такое большое зло. Она станет заградительным барьером к тому, чтобы начинать принимать лекарство при первом же насморке.

Прогноз

К карантину пока не готовимся, но маски и мытье рук с нами надолго

Фото: Photoxpres

Необязательно смотреть на ежедневные сводки заболеваемости, достаточно послушать новости, чтобы понять: вторую волну коронавируса прогнозировали осенью, и, похоже, она начинается. Правда, такого кризиса, который многие страны пережили весной, эксперты не ждут. И к новому локдауну, похоже, не готовы - скорее всего, большинство стран выберут "мягкий" шведский сценарий, той растерянности и страха, что были весной, уже нет.

Во-первых, как говорят медики, вирус сдал позиции, стал менее агрессивным - заражаются в основном молодые люди, и в большинстве случаев заболевание протекает легко. Во-вторых, за девять месяцев пандемии накопился опыт - с COVID-19 медики научились справляться, отработаны схемы лечения, а скоро появятся и вакцины. В-третьих, проверено, что простейшие меры защиты, напоминания о которых, кажется, уже навязли в зубах, реально работают. Cтопроцентных гарантий, конечно, не дают, но риск заражения снижают. Поэтому главная задача сейчас - не дать расслабляться населению и привить как можно больше народу. Сначала - от гриппа, чтобы избежать наложения инфекций, а позже, когда закончится тестирование вакцины, - и от COVID-19.

И конечно, одна из важнейших задач - подтянуть под вторую волну, если она все же случится, резервы медицинских служб. То есть позаботиться, чтобы хватало нужных лекарств всем, а также мест в больницах тем, кто будет болеть тяжело.

В России, несмотря на увеличение ежедневной численности вновь заболевших, ситуацию специалисты называют контролируемой. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что рост числа зарегистрированных случаев был ожидаем - он объясняется возвращением людей из отпусков, с дач, а также началом очной работы.

Того же мнения придерживаются и в Минздраве. Главный внештатный специалист-инфекционист министерства Владимир Чуланов пояснил, что рост заболеваемости осенью связан с началом учебного и рабочего года. "Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости", - сказал Владимир Чуланов.

При этом есть важный момент: как отметила Анна Попова, многие стали игнорировать правила профилактики, но этого нельзя делать, иначе высок риск вызвать всплеск инфекции. Маски и мытье рук с нами теперь надолго.