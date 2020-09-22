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22.09.2020 04:47
Рубрика: В мире

CNN: Сноуден выплатит властям США пять миллионов с продажи своей книги

Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах книги и на выступлениях. Такую информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Фото: FREDERICK FLORIN / AFP
Адвокат: Трамп должен отказаться от преследования Сноудена

Ранее министерство юстиции США подало иск против Сноудена в связи с публикацией его книги "Permanent Record" ("Личное дело"), бывшего сотрудника разведки обвинили в нарушение обязательств "о неразглашении". В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от продажи мемуаров, пишет РИА Новости.

Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии секретных данных. Американские власти считают, что раз уж Сноуден стал популярным благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им книги.

Сноуден заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги, сообщает CNN. Кроме того, он 56 раз выступал платно, за что получил чуть более миллиона долларов. Телеканал утверждает, что Сноуден и администрация президента Дональда Трампа договорились, что деньги, которые согласился выплатить экс-сотрудник спецслужб, будут зачислены на трастовый счет. При этом адвокат Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, потому что Сноуден рассчитывает оспорить решение суда о его обязательствах о "неразглашении".

Напомним, Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности Агентства национальной безопасности США, в том числе программы слежки американских спецслужб и Великобритании в интернете. Российская сторона предоставила ему убежище.

В мире США Эдвард Сноуден

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