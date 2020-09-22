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22.09.2020 04:51
Рубрика: Экономика

Эксперт назвала лучший момент для просьб о повышении зарплаты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осень - самое благоприятное время, чтобы попросить руководителя о повышении зарплаты. Как правильно действовать, если объемы работы растут, а руководство не спешит обрадовать известием об увеличении заработной платы, рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Фото: iStock
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"В конце календарного года, когда большинство компаний уже примут бюджет на новый год, думать об этом будет поздно. Вести разговоры о прибавке надо уже сейчас", - пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Основные рекомендации - совладать с эмоциями и найти правильные аргументы. Такие объяснения, как "родился сын", "ипотека у меня", "давно не поднимали" - не являются причиной для руководства платить больше. А вот готовность сотрудника взяться за дополнительный объем работы - как раз будет поводом рассмотреть его просьбу об увеличении оплаты труда.

"Частая ошибка сотрудников - шантаж работодателя. После рассказа о предложениях из других компаний даже если и добиваются повышения, то не надолго. Такое поведение - шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове держать, что вы не лояльный сотрудник и начнет искать замену", - добавляет Татьяна Долякова.

Важный разговор о повышении оклада не следует начинать "на эмоциях". Фразы вроде: "Я, как раб, тружусь без обеда и выходных", "В моем отделе один я работаю" или "Не повысите зарплату - я уволюсь", скорее всего, не вызовут желания руководства увеличить оклад. Более того, они могут привести к печальным последствиям, например, к отсрочке долгожданного повышения в должности или, что тоже не слишком приятно, испортят Вашу деловую репутацию. Еще один важный момент - правильно выбрать время для разговора. Лучше всего если это будет удобный для руководителя и удачный для вашей компании временной период.

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