Эксперт назвала лучший момент для просьб о повышении зарплаты

Осень - самое благоприятное время, чтобы попросить руководителя о повышении зарплаты. Как правильно действовать, если объемы работы растут, а руководство не спешит обрадовать известием об увеличении заработной платы, рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

"В конце календарного года, когда большинство компаний уже примут бюджет на новый год, думать об этом будет поздно. Вести разговоры о прибавке надо уже сейчас", - пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Основные рекомендации - совладать с эмоциями и найти правильные аргументы. Такие объяснения, как "родился сын", "ипотека у меня", "давно не поднимали" - не являются причиной для руководства платить больше. А вот готовность сотрудника взяться за дополнительный объем работы - как раз будет поводом рассмотреть его просьбу об увеличении оплаты труда.

"Частая ошибка сотрудников - шантаж работодателя. После рассказа о предложениях из других компаний даже если и добиваются повышения, то не надолго. Такое поведение - шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове держать, что вы не лояльный сотрудник и начнет искать замену", - добавляет Татьяна Долякова.

Важный разговор о повышении оклада не следует начинать "на эмоциях". Фразы вроде: "Я, как раб, тружусь без обеда и выходных", "В моем отделе один я работаю" или "Не повысите зарплату - я уволюсь", скорее всего, не вызовут желания руководства увеличить оклад. Более того, они могут привести к печальным последствиям, например, к отсрочке долгожданного повышения в должности или, что тоже не слишком приятно, испортят Вашу деловую репутацию. Еще один важный момент - правильно выбрать время для разговора. Лучше всего если это будет удобный для руководителя и удачный для вашей компании временной период.