Глава МИД Кубы назвал США главной угрозой миру

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал политику США на международной арене, возложив на нее ответственность за развязывание конфликтов во всем мире.

"В канун 75-летнего юбилея ООН политика мультилатерализма и международное право находятся под угрозой главной мировой державы. Безответственное поведение США представляет наибольшую угрозу миру и международной безопасности", - отметил Бруно Родригес, вменив США в вину "разжигание конфликтов, нетрадиционных и торговых войн и использование односторонних мер принуждения". Кроме того, глава МИД Кубы заявил, что США "развязывая гонку вооружений, прожигают ресурсы, необходимые на развитие народов, отказываясь сотрудничать в сфере противоборства разноплановым кризисам, вызванным последствиями разрушительной пандемии COVID-19".

"США не признают важнейших соглашений в сфере охраны окружающей среды, разоружения и контроля за распространением ОМУ. Они выходят из важным международных организаций таких как ВОЗ, ЮНЕСКО или Совет по правам человека", - подчеркнул кубинский министр.

"Может показаться, что США воюют с планетой, ее жизненно важными ресурсами и жителями", - резюмировал Родригес. Он также напомнил негативную роль США в решении ряда мировых конфликтов, таких как урегулирование арабо-израильского противостояния и вопрос независимости Пуэрто-Рико.

"США вмешиваются во внутренние дела десятков стран-членов ООН, угрожают тем, кого сами же обвиняют во вмешательстве в свою коррумпированную избирательную систему", - заявил Родригес. - "Страх и повторяемая ложь являются новым оружием их бесчестной медийной дезинформационной кампании".

"В отношении Кубы они повышают градус враждебности до качественно нового уровня. Ужесточая блокаду, систематически нарушаются права человека кубинских граждан. Атаке подвергается наше сотрудничество в медицинской сфере, осуждаются правительства, которые обращаются к нам за помощью", - сообщил кубинский дипломат, призвав в год 75-летнего юбилея с момента принятия устава ООН "умножить сотрудничество и солидарность, построив демократичный и справедливый мировой порядок".