Глава минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, данное решение он принял после серьезных размышлений.

Он добавил, что хочет освободить простор для новых решений по борьбе с распространением COVID-19, о чем уже проинформировал премьера Андрея Бабиша, пишет РИА Новости. Ранее Бабиш заявлял, что вопрос об отставке неуместен, так как глава минздрава должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал.

В последние недели в Чехии резко возросло количество заражений коронавирусом, а 17 сентября число новых больных достигло 3130 человек, что стало самым высоким показателем среди всех стран Центральной Европы. По последним данным, в Чехии заболели 50,7 тысячи человек, скончались 522 пациента.

По данным на 20 сентября, ВОЗ было известно о 30,6 млн случаях COVID-19 в мире и 950 тысячах жертв COVID-19. В период с 14 по 20 сентября случаев инфицирования оказалось на 6% больше, чем неделей назад, а смертельных исходов - на 10% меньше.