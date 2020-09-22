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22.09.2020 18:01
Рубрика: Экономика

IPChain: первый шаг на пути к глобальной инфраструктуре - национальные IP-сети

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский принял участие в международной конференции "Глобальный цифровой рынок контента" Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Важной темой онлайн-сессии "Управление правами и инфраструктурные решения: формируя будущее глобального цифрового рынка контента" стали перспективы авторов в самостоятельном управлении правами и получение ими вознаграждения за использование произведений, а также возможности взаимодействия различных цифровых баз данных с информацией о правах и объектах интеллектуальной собственности.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Место силы для научных стартапов

В своем выступлении президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отметил, что блокчейн-инфраструктура IPChain помогает решить сразу две приоритетные задачи глобального рынка интеллектуальной собственности - фиксировать все этапы "жизненного цикла" креативных продуктов и создавать каналы коммуникации для обмена информацией между пользователями, правообладателями, бизнес-структурами и государством.

"Во многих странах есть проекты, которые используют блокчейн-технологии для оборота прав и сделок. Но обычно это отдельные блокчейн-системы для обособленных сегментов контента: для учета использования музыки, проведения сделок с ноу-хау или с произведениями искусства. Они действуют строго в определенном отраслевом сегменте. В одних странах таких проектов один-два, а в других - более десятка, - заявил Андрей Кричевский. - Мы исследовали глобальный рынок и увидели, что никто не пробовал унифицировать оборот прав, "оторвать" его от конкретного сегмента, построить LegalTech-решение для всех видов IP".

Данные в блокчейн-сети заменить и фальсифицировать невозможно. Благодаря этому можно строить разные сервисы - для фиксации данных о самих креативных продуктах, о сделках с правами. Каждый сегмент творческой экономики может строить свои сервисы: депонирование программного кода или музыки, сайты для сделок с музыкальными битами или фотографиями. Сервисы и платформы на базе сети IPChain тоже в значительной части отраслевые, работают на основе специализированных решений для программистов, художников, музыкантов, промышленных дизайнеров, технологических стартапов и др.

При этом сведения обо всех действиях с интеллектуальными правами в итоге попадают в сеть IPChain в универсальном, стандартизированном виде. В конечном итоге креативные продукты смогут беспрепятственно перемещаться между разными индустриями с сохранением должного уровня защиты для правообладателей.

Создание подобных национальных IP-сетей в каждой юрисдикции, по мнению президента Ассоциации IPChain, первый шаг на пути к общемировой инфраструктуре рынка интеллектуальной собственности. Андрей Кричевский особо подчеркнул значение консолидирующей роли WIPO в этом процессе, так как "белые книги" и рекомендации организации позволяют странам строить свои блокчейн-сети для оборота прав с учетом лучших практик и с пониманием трансграничных механизмов.

"Если реализовать общие стандарты, то второй шаг будет простым - осуществить передачу данных при трансграничных сделках с правами из одной IP-сети в другую. Роль "хабов" такого информационного обмена могут выполнять, например, национальные патентные ведомства. В итоге мы получим глобальную инфраструктуру для оборота и авторских и патентных прав, а правообладатели - гарантии их защищенности на любой территории. Идти по этому пути поможет и развивающаяся судебная практика - в большинстве развитых стран суды весьма благосклонны к технологиям и принимают в качестве доказательств блокчейн-записи", - подчеркнул Андрей Кричевский.

Фото: предоставлено пресс-службой конференции Distant & Digital
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В дискуссиях онлайн-сессии также приняли участие председатель совета директоров Mechanical Licensing Collective, главный операционный директор ABKCO Music & Records Алиса Коулман, сооснователь и генеральный директор Session Никлас Молиндер, генеральный директор Latin Autor Гильермо Окампо, генеральный директор Intertrust Талаль Шамун, генеральный директор FirstBrave Technology У Гуаньюн, президент и исполнительный директор Sound Exchange Майкл Хаппи и журналист France 24 Амобе Мевеге.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и другие.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Макроэкономика

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