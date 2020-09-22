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22.09.2020 09:00
Рубрика: Общество

Как "натренировать" мозг для борьбы с болезнью Альцгеймера

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Болезнь Альцгеймера - это опасное заболевание, лишающее людей памяти и нарушающее способность к концентрации, достаточно быстро развивается и ведет к фатальному итогу. В среднем пациенты с таким диагнозом живут около семи лет, и лишь три процента больных преодолевают 14-летний рубеж. Однако врачи считают, что "тренировки" мозга могут помочь бороться со старческой деменцией и болезнью Альцгеймера.

Фото: iStock
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По мнению врачей, любая мыслительная деятельность активирует мозг и укрепляет связь между нейронами, и поэтому нужно давать мозгу работу в любом возрасте и особенно - в старшем. Одним из таких упражнений является - изучение иностранных языков.

- Изучение языков стимулирует работу лобной, нижней теменной и височной долей. Эти области как раз имеют решающее значение для памяти и внимания. Способность говорить на двух и более языках - хорошее средство, чтобы помочь мозгу компенсировать симптомы развивающегося слабоумия, по крайней мере, на ранних стадиях, - заявила kp.ru врач-невролог "Федерального центр мозга и нейротехнологий" Татьяна Донских.

Эксперт также считает, что чем больше языков человек выучит, тем меньше будет вероятность того, что у вас появятся какие-то нарушения памяти. Зато разовьется способность к анализу и к концентрации внимания. Главное условие - регулярно практиковаться и разговаривать на них и в старшем возрасте.

Фото: iStock
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Татьяна Донских отметила, что, к сожалению, знание языков - не гарантирует от заболевания Альцгеймером, но занятия повышают пластичность нервной системы, а значит - позволят дольше оставаться в здравом уме и твердой памяти.

Еще врач советует заниматься рукоделием, что включает мелкую моторику рук - и это не дает нейронам мозга "лениться", а также развивать креативное мышление.

- Попробуйте читать вывески наоборот - что получится? Время от времени меняйте маршрут для работы: наверняка тот же путь можно пройти другими улочками, - говорит Донских.

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