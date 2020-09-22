- Я рада участвовать в таком грандиозном проекте. Для меня большая честь, что меня позвали ведущей, - приводят слова Загитовой на сайте Первого канала. - Это интересный опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь.
Убедиться в этом поклонники Загитовой смогут 3 октября, когда выйдет первый выпуск программы. Между прочим, в жюри тоже будут новички. Например, рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Судейскую бригаду, как обычно, возглавит Татьяна Тарасова. Оценивать участников также будут Алексей Мишин и Татьяна Навка.
Серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух отметил, что возвращение проекта в эфир после четырехлетнего перерыва пришлось как нельзя кстати: "Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-При, ощущается голод по фигурному катанию. "Ледниковый период" дает возможность фигуристам, завершившим карьеру, продолжить, продлить катание".
Одной из звезд шоу будет двукратная олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Татьяна Волосожар. "В этом году у меня накопился огромный запас энергии, - призналась Татьяна. - Я соскучилась по льду".
Кстати, Алина Загитова, несмотря на большую занятость на съемках, продолжает тренировки. Хотя и не в полном объеме. Фигуристка даже снялась с контрольных прокатов сборной. Но после первого этапа Кубка России, который выиграла еще одна ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, у фанатов Алины появилась надежда увидеть и новые программы олимпийской чемпионки. Общаясь с журналистами, хореограф Даниил Глейхенгауз выразил надежду, что Загитова все-таки покажет их на соревнованиях. Хотя на показательных выступлениях она их прокатает совершенно точно.
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова, которая последний раз участвовала в соревнованиях два года назад, официально объявила о завершении карьеры.
- Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт, - 21-летняя спортсменка написала в своем "Инстаграме". - Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни.