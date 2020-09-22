Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова, которая вместе с обладателем "золота" Солт-Лейк-Сити 2002 года Алексеем Ягудиным стала ведущей нового телесезона шоу "Ледниковый период", считает, что у нее получается выступать в новом для себя амплуа.

- Я рада участвовать в таком грандиозном проекте. Для меня большая честь, что меня позвали ведущей, - приводят слова Загитовой на сайте Первого канала. - Это интересный опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь.

Убедиться в этом поклонники Загитовой смогут 3 октября, когда выйдет первый выпуск программы. Между прочим, в жюри тоже будут новички. Например, рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Судейскую бригаду, как обычно, возглавит Татьяна Тарасова. Оценивать участников также будут Алексей Мишин и Татьяна Навка.

Серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух отметил, что возвращение проекта в эфир после четырехлетнего перерыва пришлось как нельзя кстати: "Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-При, ощущается голод по фигурному катанию. "Ледниковый период" дает возможность фигуристам, завершившим карьеру, продолжить, продлить катание".

Одной из звезд шоу будет двукратная олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Татьяна Волосожар. "В этом году у меня накопился огромный запас энергии, - призналась Татьяна. - Я соскучилась по льду".

Кстати, Алина Загитова, несмотря на большую занятость на съемках, продолжает тренировки. Хотя и не в полном объеме. Фигуристка даже снялась с контрольных прокатов сборной. Но после первого этапа Кубка России, который выиграла еще одна ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, у фанатов Алины появилась надежда увидеть и новые программы олимпийской чемпионки. Общаясь с журналистами, хореограф Даниил Глейхенгауз выразил надежду, что Загитова все-таки покажет их на соревнованиях. Хотя на показательных выступлениях она их прокатает совершенно точно.

Между тем

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова, которая последний раз участвовала в соревнованиях два года назад, официально объявила о завершении карьеры.

- Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт, - 21-летняя спортсменка написала в своем "Инстаграме". - Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни.