Количество смертей в США от COVID-19 превысило 200 тысяч

Во вторник Соединенные Штаты превзошли мрачный рубеж в 200 тысяч смертельных исходов от COVID-19. Согласно подсчетам Reuters, в среднем за неделю в США около 800 человек умирают от коронавируса. Это ниже пикового показателя в 2806 смертей в день, зафиксированного 15 апреля.

Институт здравоохранения Вашингтонского университета прогнозирует, что к концу года число американцев, умерших от коронавируса, достигнет 378 тысяч, а в декабре ежедневное число погибших потенциально вырастет до 3000 в день. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC) CША, более 70 процентов тех, кто скончался из-за вируса, были старше 65 лет. На прошлой неделе количество смертельных исходов выросло на 5 процентов после неизменных показателей, которые фиксировались четыре недели подряд.

Шесть из каждых 10 000 жителей Соединенных Штатов умерли от COVID-19, что является одним из самых высоких показателей среди развитых стран. Напомним, в первые месяцы пандемии цифру в 200 тысяч смертельных исходов многие считали максимальным числом жизней, которое может быть потеряно в Соединенных Штатах из-за вируса. "Цифра в 200 тысяч летальных случаев действительно очень отрезвляющая и в некоторых отношениях ошеломляющая", - сказал CNN доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что проделал "феноменальную работу" по борьбе с пандемией, от которой заразились почти 6,9 миллиона американцев. "Сейчас это практически никого не касается. Это потрясающая вещь", - сказал Трамп своим сторонникам на митинге в Суантоне, штат Огайо. Глава Белого дома признался, что на раннем этапе преуменьшал опасность коронавируса, потому что не хотел "создавать панику".

За шесть недель до выборов 3 ноября Трамп уступает сопернику-демократу Джо Байдену на национальном уровне во всех крупных опросах общественного мнения и идет рука об руку в штатах, которые могут решить исход голосования. Действия Трампа в борьбе с пандемией и последующим экономическим спадом подорвали его авторитет среди многих избирателей. Байден, который часто носит маску, во вторник назвал цифру в 200 тысяч смертельных исходов в США "ошеломляющим числом, которое трудно осознать". "Эта пандемия унесла огромные человеческие жертвы - и мы не можем забыть об этом", - написал он в Twitter.