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22.09.2020 12:18
Рубрика: Происшествия

Колокольцев: Число преступлений, связанных с наркопроизводством, выросло в 5 раз

Текст: Иван Петров
За период с 2016 по 2019 год количество выявленных в России преступлений, связанных с наркопроизводством, увеличилось в 5 раз. Такие данные во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) привел председатель ГАК, министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Таким образом, по его словам, на фоне сокращения контрабандного ввоза наркотиков расширяются масштабы их изготовления внутри страны.

Кроме того, по данным МВД, в текущем году впервые зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов. "Ее доля в общем объеме изъятых запрещенных веществ составила свыше 50 процентов, а в абсолютных цифрах - практически 6 тонн", - уточнил глава МВД России.

Министр также обратил внимание на изменения, которые происходят в структуре незаконного оборота наркотиков. Так, за январь-июнь 2020 года ликвидировано порядка 140 подпольных нарколабораторий, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее обеспокоенность темпами распространения синтетических наркотиков была высказана на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Одной из основных причин возникновения этой угрозы там были названы "недостаточно эффективные действия в сфере контроля за прекурсорами". По итогам заседания была принята резолюция, которая предлагала государствам-участникам продолжить совершенствование национального законодательства, систем внутреннего мониторинга и контроля над указанными химическими веществами.

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Владимир Колокольцев сегодня напомнил, что Россия уделяет значительное внимание данному направлению деятельности. Начиная с 2018 года в перечень подлежащих контролю веществ включено 25 новых прекурсоров. Всего же он насчитывает уже 92 наименования.

"Как результат, в текущем году количество выявленных преступлений, связанных с их незаконным оборотом, возросло в 2 раза, а объем изъятого - в 27 раз. Только в ходе одной спецоперации у лиц, осуществлявших перевозку запрещенных веществ в грузовой фуре, обнаружено 1,5 тонны прекурсоров, более 3 тонн веществ, применяемых в их производстве, а также лабораторное оборудование", - рассказал Владимир Колокольцев.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Борьба с наркотиками

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