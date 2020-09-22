Поправки к Конституции РФ, одобренные гражданами на общероссийском голосовании и вступившие в силу 4 июля 2020 года, должны воплотиться в жизнь с помощью законодательных актов, развивающих статьи Основного закона. Редакция "Российской газеты" обратилась к главе Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседателю Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, доктору юридических наук Павлу Крашенинникову с просьбой комментировать ход работы над новыми законами.

Одни из первых законопроектов уже подготовлены и 22 сентября рассмотрены и приняты впервом чтении Государственной Думой. Их авторами стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Это законы об ответственности за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям. Необходимые изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Павел Владимирович, в уголовном законе и сейчас предусмотрены нормы за отчуждение территории страны. Какие изменения, на ваш взгляд, в них необходимо внести?

Павел Крашенинников: Для начала давайте вспомним, что в августе этого года вступил в силу федеральный закон, который приравнял подобные действия к экстремисткой деятельности. В рассматриваемых поправках предлагается изменить условия и критерии привлечения к ответственности за публичные призывы и действия, направленные на нарушение территориальной целостности России. Вводится административная преюдиция, чтобы сделать наказание за такие деяния соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.

Если человек впервые совершил подобное правонарушение, связанное с призывами к передаче территорий, то это будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, причем совершенном в течение года, последует уголовная ответственность.

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей, а срок лишения свободы сохранить прежний - до 4 лет.

Как предлагается наказывать тех, кто по глупости или поддавшись эмоциям сначала грешит, а потом думает и кается?

Павел Крашенинников: Если публичный призыв совершен впервые, то штраф для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 и для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

При браваде на людях еще не совсем убито приличие, а в домашнем углу с интернетом у многих сносит голову. Однако современные сети - это средство даже более публичной доступности, чем митинги.

Павел Крашенинников: Если публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет и иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей, в таких случаях предусмотрены повышенные штрафы. Для граждан они составят от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Дела об административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением в районных судах.

Призывы об отчуждении подчас звучат и осознанно, с продуманным постоянством, известными людьми, занимающими весомые общественные и должностные посты. Грозить им штрафом - пустое дело. А если еще последует организация конкретных мероприятий с целью нарушения целостности нашей страны, как быть в таком случае?

Павел Крашенинников: Это уже будет квалифицироваться как действие, в таких случаях наступает уголовная ответственность. В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью, которая за действия, направленные на нарушение территориальной целостности, предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областным и равным им судам.

Но эти нормы, конечно, не распространяются на осуществление работ по определе- нию границ с сопредельны- ми государствами. Такие работы проводятся соответствующими ведомствами в рамках международных договоров и действующего законодательства.

Можно ли привлечь к ответственности политических и общественных деятелей или чиновников высшего государственного уровня?

Павел Крашенинников: Если речь идет о прошлых событиях, то уголовные нормы у нас не имеют обратной силы, если только не призваны улучшить положение граждан. По поводу лиц, на которых будет распространяться уголовная ответственность, - то перед законом равны все. И если какое-то должностное лицо или общественный деятель совершит реальные действия, к примеру, в целях выхода субъекта из состава Российской Федерации, сбора подписей для объявления независимости части территорий страны или передачи наших земель другому государству, то будет наказываться лишением свободы по новой статье УК РФ.