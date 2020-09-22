Кто и когда может сделать прививку от COVID-19?

Справиться с эпидемией коронавируса в России, как полагают в Минздраве, можно будет через год. Распространение вируса серьезно затруднится, когда иммунитет к "короне" получат 60-70% россиян. Из 145 млн переболели пока немногим больше миллиона. Так что надежда на вакцинацию. Итак, кто и когда сможет (если захочет) сделать прививку?

1) Уже сейчас:

• врачи и учителя - им предлагают прививаться, не дожидаясь окончания испытаний вакцины;

• участники клинического исследования - это москвичи, подать заявление можно было на сайте столичного правительства. Кстати, возрастных ограничений нет - в добровольцы набирали и пенсионеров;

2) в конце нынешнего - начале следующего года вакцинация станет доступной для всего взрослого населения (после того как в исследованиях еще раз подтвердят безопасность и эффектность вакцины, Минздрав разрешит прививаться всем желающим);

3) нельзя делать прививку беременным, а также людям (и мужчинам, и женщинам), планирующим завести ребенка в ближайшие месяцы;

4) нельзя прививаться менее чем за две недели после выздоровления после перенесенного инфекционного заболевания;

5) для хронических больных (например, аутоиммунными заболеваниями) вопрос о проведении прививки или отказе от вакцинации решает лечащий врач;

6) детей пока прививать не будут - для них разрабатывают детский облегченный вариант вакцины, и его нужно будет протестировать в несколько этапов, начиная с подростков старшего возраста (до 18 лет), затем на 12-14-летних и в последнюю очередь - для малышей.