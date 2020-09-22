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22.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс доллара открыл дорогу к 80 рублям

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На старте торгов в понедельник евро переписал максимумы последних четырех лет, поднимавшись в какой-то момент к 9,40. Доллар поднимался максимально до 76,55, лишь несколько копеек не дотянув, чтобы обновить максимумы двухнедельной давности.

Фото: iStock
Сколько бы стоил рубль без политических факторов

Давление в начале дня был спровоцировано очень опасным сочетанием из спроса на защитную иену и распродажи в акциях банковского сектора. Это очень токсичная смесь, которая заставила вспомнить, какими последствиями для финансовой системы, а затем и экономики обернулись проблемы банков и выход из рисков в защитную иену в 2008 году.

Сейчас эти истории слабо связаны друг с другом. Спрос на иену основан на интересе инвесторов в азиатские активы - ведь там сейчас ниже риски введения второй волны ограничений из-за коронавируса. Еще важней, что экстремальная мягкая центробанков Европы и Америки - уже отработанный сценарий для иены. Ее курс уже много лет назад скорректировался под новую реальность, и теперь она обладает меньшим потенциалом для снижения.

Другая история - банки. Акции банковского сектора Европы, Британии и США распродавались в понедельник из-за сообщений о "расследованиях" о подозрительных транзакциях на 2 трлн долларов с 1999 по 2017 годы. Как пояснили позже в минфине Германии, банки уже предоставляли ранее информацию по этим операциям, и все необходимые расследования регуляторы уже производили. Другими словами, эта не новая тема, поэтому может также быстро оставить рынки, как и появилась на них.

Намного более серьезной, на наш взгляд, является тема распродажи акций технологического сектора США в рамках продолжающейся ребалансировки портфелей после продолжительного роста в этих компаниях.

В сочетании с ростом числа заражений по миру и введении осторожных ограничений в Европе, формируется тяга инвесторов в защитные активы и выход из валют развивающихся стран.

Фото: iStock
Названы причины возможного ослабления рубля

Рубль в данном случае ведом общим давлением, но далеко не возглавляет его. Стоит обратить внимание, как быстро рубль выкупают при спадах ниже 90. Впрочем, будет неосмотрительно исключать сценарий, что давление на рынках усилится в ближайшие дни.

Если защитники рубля капитулируют на этой неделе, создав мощный рывок выше 90, можно будет всерьез рассмотреть вариант, что следующей остановкой станет отметка 100 за евро.

Доллар/рубль не спешит переходить в активный рост на уровнях выше 76, что также говорит о наличии (пока еще) сильных покупателей с текущих уровней. Отступление покупателей с текущих уровней откроет прямую дорогу на 80 за доллар. А в случае повторения волны повышенного спроса на USD по всем рынкам, есть потенциал для пары уйти заметно выше.

Однако в базовом, более оптимистичном сценарии, мы исходим из того, что распродажа на рынках не перерастет в пугающий обвал, рублю удастся зацепиться за текущие уровни к доллару и евро и вернуться к росту, питаемому надеждами на восстановление спроса на нефть и интереса к доходным активам.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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